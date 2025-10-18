Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Clube dos Galitos (W) - Coimbroes (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Насьонал - Женщины. Женщины: Clube dos Galitos (W)Coimbroes (W), 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao do Clube dos Galitos.

МСК, 3 тур, Арена: Pavilhao do Clube dos Galitos
Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины
Clube dos Galitos (W)
Завершен
16:14 18:13 21:10 13:17
68 : 54
18 октября 2025
Coimbroes (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Clube dos Galitos (W) — Coimbroes (W)

Команда Clube dos Galitos (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
15
3-х очк. попадания
2
3
Реализовано штрафных
22
15
% реализации штрафных
66.7
57.7
Игры 3 тур
19.10.2025
GDESSA (W)
69:70
Barcelos (W)
Отменен
19.10.2025
Quinta Dos Lombos (W)
63:55
Sport Lisboa Benfica (W)
Завершен
19.10.2025
CAB Madeira (W)
69:77
Esgueira (W)
Завершен
18.10.2025
Clube dos Galitos (W)
68:54
Coimbroes (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30