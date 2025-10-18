Смотреть онлайн Clube dos Galitos (W) - Coimbroes (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины: Clube dos Galitos (W) — Coimbroes (W), 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao do Clube dos Galitos.
16:14 18:13 21:10 13:17
Превью матча Clube dos Galitos (W) — Coimbroes (W)
Команда Clube dos Galitos (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.