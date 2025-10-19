19.10.2025
Смотреть онлайн GDESSA (W) - Barcelos (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины: GDESSA (W) — Barcelos (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Municipal Luis de Carvalho.
МСК, 3 тур, Арена: Pavilhao Municipal Luis de Carvalho
Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины
Отменен
10:28 22:9 21:15 16:18
69 : 70
19 октября 2025
Превью матча GDESSA (W) — Barcelos (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
6
4
Реализовано штрафных
17
24
% реализации штрафных
81
82.8
Комментарии к матчу