Женский чемпионат Румынии по баскетболу

Превью матча Sepsi Sic (W) — Rapid Bucuresti (W)

Команда Sepsi Sic (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Rapid Bucuresti (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.