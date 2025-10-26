Смотреть онлайн Sepsi Sic (W) - Rapid Bucuresti (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Женский чемпионат Румынии по баскетболу: Sepsi Sic (W) — Rapid Bucuresti (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sepsi Arena.
19:13 21:16 17:16 21:19
Превью матча Sepsi Sic (W) — Rapid Bucuresti (W)
Команда Sepsi Sic (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Rapid Bucuresti (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.