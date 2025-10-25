Смотреть онлайн CSM Targoviste (W) - Baschet Arad (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Женский чемпионат Румынии по баскетболу: CSM Targoviste (W) — Baschet Arad (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Sala Sporturilor.
23:16 15:14 21:15 13:18
Превью матча CSM Targoviste (W) — Baschet Arad (W)
Команда CSM Targoviste (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Baschet Arad (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.