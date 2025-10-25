Женский чемпионат Румынии по баскетболу

Превью матча CSM Targoviste (W) — Baschet Arad (W)

Команда CSM Targoviste (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Baschet Arad (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.