Превью матча Student (W) — Crvena Zvezda (W)

Команда Student (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Crvena Zvezda (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения.