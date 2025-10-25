Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Spartak (W) - Kraljevo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия. 1. ЗЛС - Женщины. Баскетбол: Spartak (W)Kraljevo (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Сербия. 1. ЗЛС - Женщины. Баскетбол
Spartak (W)
Завершен
16:12 11:21 21:17 12:20
60 : 70
25 октября 2025
Kraljevo (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Spartak (W) — Kraljevo (W)

Команда Spartak (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
23
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
73.3
75
Кол-во реализованных бросков
32
37
Игры 5 тур
26.10.2025
Ras (W)
76:75
Korac Akademija 011 (W)
Завершен
26.10.2025
Student (W)
72:98
Crvena Zvezda (W)
Завершен
25.10.2025
Duga (W)
82:80
Novosadska (W)
Завершен
25.10.2025
Spartak (W)
60:70
Kraljevo (W)
Завершен
24.10.2025
Vojvodina 021 (W)
64:86
Mega MIS (W)
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Лилль Лилль
Париж Париж
23 Ноября
22:45
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
Granollers/Martinez Portero Granollers/Martinez Portero
23 Ноября
22:30