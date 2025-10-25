Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ираклис - AEK 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияGreece Basket League: ИраклисAEK, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Ivanofeio Spors Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Ivanofeio Spors Arena
Greece Basket League
Ираклис
Завершен
19:24 13:21 18:19 11:18
61 : 82
25 октября 2025
AEK
Превью матча Ираклис — AEK

Команда Ираклис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда AEK, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.

Ираклис Ираклис
11
США
Lance Ware
16
Cole Syllas
5
США
Chris Smith
10
Греция
Dimitrios Moraitis
3
США
Джастин Райт-Форман
AEK AEK
США
Raiquan Gray
7
Греция
Dimitris Flionis
24
Frank Bartley
25
Adonis Arms
30
Габон
Chris Silva

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
27
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
11
13
Кол-во реализованных бросков
32
45
Игры 4 тур
26.10.2025
Панатинаикос
91:70
Промитеас
Завершен
26.10.2025
AO Mykonou
65:91
Олимпиакос
Завершен
25.10.2025
Ираклис
61:82
AEK
Завершен
