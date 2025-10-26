Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Панатинаикос - Промитеас 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияGreece Basket League: ПанатинаикосПромитеас, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на арене O.A.C.A. Олимпик Крытый Холл.

МСК, 4 тур, Арена: O.A.C.A. Олимпик Крытый Холл
Greece Basket League
Панатинаикос
Завершен
20:21 32:18 23:17 16:14
91 : 70
26 октября 2025
Промитеас
Смотреть онлайн
Превью матча Панатинаикос — Промитеас

Команда Панатинаикос в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Промитеас, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 мая 2025 на поле команды Панатинаикос, в том матче победу одержали хозяева.

Панатинаикос Панатинаикос
6
Северная Македония
Джеди Осман
22
США
Джериан Грант
77
Турция
Омер Фарук Юртсевен
Германия
TJ Shorts
44
Греция
Dinos Mitoglou
Промитеас Промитеас
4
США
Kendal Coleman
12
Греция
Angelos Lagios
32
США
Rob Gray
10
США
Kendale McCullum
2
США
Leyton Hammonds

История последних встреч

Панатинаикос
Панатинаикос
Промитеас
Панатинаикос
1 победа
0 побед
100%
0%
12.05.2025
Панатинаикос
Панатинаикос
101:69
Промитеас
Промитеас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
16
3-х очк. попадания
6
11
Реализовано штрафных
25
5
% реализации штрафных
83.3
83.3
Кол-во реализованных бросков
55
32
Игры 4 тур
26.10.2025
Панатинаикос
91:70
Промитеас
Завершен
26.10.2025
AO Mykonou
65:91
Олимпиакос
Завершен
25.10.2025
Ираклис
61:82
AEK
Завершен
Комментарии к матчу
