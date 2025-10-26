Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Greece Basket League : Панатинаикос — Промитеас , 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на арене O.A.C.A. Олимпик Крытый Холл .

Превью матча Панатинаикос — Промитеас

Команда Панатинаикос в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Промитеас, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 мая 2025 на поле команды Панатинаикос, в том матче победу одержали хозяева.