29.10.2025

Смотреть онлайн BC Slovan Bratislava - КБ Приштина 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ENBL: BC Slovan BratislavaКБ Приштина, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене HANT Arena.

МСК, 1 тур, Арена: HANT Arena
ENBL
BC Slovan Bratislava
Отменен
73 : 78
29 октября 2025
КБ Приштина
Превью матча BC Slovan Bratislava — КБ Приштина

Команда BC Slovan Bratislava в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда КБ Приштина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
17
3-х очк. попадания
4
11
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
81.2
68.8
Игры 1 тур
05.11.2025
Синтаиникс МБК
89:69
Валмиера
Завершен
05.11.2025
Капфенберг
108:94
Филлинген
Завершен
05.11.2025
Ираклис
85:71
Ньюкасл
Завершен
05.11.2025
БК Опава
103:85
Гимле
Завершен
05.11.2025
Талтек
85:51
Алкар
Завершен
29.10.2025
Гимле
-:-
Keila Basket
Отменен
29.10.2025
BC Slovan Bratislava
73:78
КБ Приштина
Отменен
29.10.2025
Rigas Zelli
69:78
Ираклис
Отменен
28.10.2025
Финикс Брюссель
66:79
Manchester
Завершен
28.10.2025
Пейя
96:81
БК Спартак Плевен
Завершен
28.10.2025
БК Оломоуц
55:101
Дзики Варшава
Завершен
22.10.2025
Дубрава Загреб
96:83
Пейя
Завершен
22.10.2025
Филлинген
64:107
Синтаиникс МБК
Завершен
22.10.2025
Капфенберг
80:85
КСО Волунтари
Отменен
21.10.2025
Ньюкасл
68:91
Дзики Варшава
Завершен
21.10.2025
Алкар
76:81
Бристоль
Завершен
20.10.2025
Динамо Загреб
108:105
BC Slovan Bratislava
Завершен
15.10.2025
Manchester
78:90
BC Slovan Bratislava
Завершен
15.10.2025
БК Опава
69:60
Финикс Брюссель
Завершен
15.10.2025
Валмиера
93:75
Филлинген
Завершен
15.10.2025
БК Спартак Плевен
91:84
БК Оломоуц
Отменен
14.10.2025
Тиндастолл
125:88
Гимле
Завершен
14.10.2025
Пейя
72:83
Rigas Zelli
Завершен
14.10.2025
КСО Волунтари
92:72
Алкар
Завершен
08.10.2025
Бристоль
69:70
Донар Гронинген
Завершен
08.10.2025
Финикс Брюссель
75:80
КБ Приштина
Завершен
08.10.2025
Талтек
61:55
Капфенберг
Завершен
01.10.2025
Донар Гронинген
93:71
Талтек
Завершен
01.10.2025
BC Slovan Bratislava
56:80
Тиндастолл
Отменен
01.10.2025
БК Спартак Плевен
83:82
Дубрава Загреб
Отменен
30.09.2025
Manchester
84:80
Keila Basket
Завершен
29.09.2025
Дзики Варшава
91:93
Rigas Zelli
Завершен
25.09.2025
Филлинген
0:0
КСО Волунтари
Отменен
23.09.2025
Синтаиникс МБК
84:57
Талтек
Завершен
23.09.2025
Донар Гронинген
49:59
Валмиера
Отменен
23.09.2025
Капфенберг
78:90
Бристоль
Отменен
Комментарии к матчу
