Смотреть онлайн Финикс Брюссель - Manchester 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ENBL: Финикс Брюссель — Manchester, 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Sports Complex Neder-Over-Heembeek.