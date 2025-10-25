Смотреть онлайн KK Tikvesh - Кайр 2030 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная Македония — Чемпионат Северной Македонии по баскетболу: KK Tikvesh — Кайр 2030, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .