25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная Македония — Чемпионат Северной Македонии по баскетболу: Гостивар — МЗТ Скопье, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Чемпионат Северной Македонии по баскетболу
Отложен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Гостивар — МЗТ Скопье
История последних встреч
Гостивар
МЗТ Скопье
0 побед
1 победа
0%
100%
27.10.2025
Гостивар
57:77
МЗТ Скопье
Комментарии к матчу