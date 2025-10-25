Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Гостивар - МЗТ Скопье 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная МакедонияЧемпионат Северной Македонии по баскетболу: ГостиварМЗТ Скопье, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Чемпионат Северной Македонии по баскетболу
Гостивар
Отложен
- : -
25 октября 2025
МЗТ Скопье
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Гостивар — МЗТ Скопье

История последних встреч

Гостивар
Гостивар
МЗТ Скопье
Гостивар
0 побед
1 победа
0%
100%
27.10.2025
Гостивар
Гостивар
57:77
МЗТ Скопье
МЗТ Скопье
Обзор
Игры 4 тур
27.10.2025
Гостивар
57:77
МЗТ Скопье
Завершен
26.10.2025
Пелистер
-:-
Феникс
Отменен
26.10.2025
Кожув
81:86
Работнички
Завершен
26.10.2025
МКК Куманово
-:-
КК Анджели
Отменен
26.10.2025
ТФТ Скопье
79:76
KK Madzari
Завершен
25.10.2025
Гостивар
-:-
МЗТ Скопье
Отложен
25.10.2025
KK Tikvesh
92:83
Кайр 2030
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00