Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу : Йокогама — Ибараки . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени и пройдет на арене Yokohama International Pool .

Превью матча Йокогама — Ибараки

Команда Йокогама в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ибараки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Йокогама, в том матче победу одержали хозяева.