25.10.2025

Смотреть онлайн Йокогама - Ибараки 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по баскетболу: ЙокогамаИбараки . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени и пройдет на арене Yokohama International Pool.

МСК, Арена: Yokohama International Pool
Чемпионат Японии по баскетболу
Йокогама
Завершен
19:27 22:14 22:17 17:17
80 : 75
25 октября 2025
Ибараки
Превью матча Йокогама — Ибараки

Команда Йокогама в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ибараки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Йокогама, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Йокогама
Йокогама
Ибараки
Йокогама
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Йокогама
Йокогама
81:69
Ибараки
Ибараки
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
22
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
13
4
% реализации штрафных
81.2
57.1
Кол-во реализованных бросков
43
35
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00