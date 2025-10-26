Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу : Йокогама — Ибараки . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:05 по московскому времени и пройдет на арене Yokohama International Pool .

Превью матча Йокогама — Ибараки

Команда Йокогама в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ибараки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Йокогама, в том матче победу одержали хозяева.