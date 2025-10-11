Смотреть онлайн СК Брага - Атлетико Келус 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ: СК Брага — Атлетико Келус, 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
Превью матча СК Брага — Атлетико Келус
Команда СК Брага в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Атлетико Келус, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.