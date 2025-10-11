11.10.2025
Смотреть онлайн Эжгейра - Galitos Barreiro 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ: Эжгейра — Galitos Barreiro, 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Clube do Povo de Esgueira.
МСК, 2 тур, Арена: Clube do Povo de Esgueira
Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ
Завершен
27:25 26:22 17:24 32:21
102 : 92
11 октября 2025
Превью матча Эжгейра — Galitos Barreiro
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
23
3-х очк. попадания
7
12
Реализовано штрафных
21
10
% реализации штрафных
70
71.4
Кол-во реализованных бросков
55
43
