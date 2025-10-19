Смотреть онлайн KK Jazine Arbanasi - Kk Dakovo 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. Лига A2. Баскетбол: KK Jazine Arbanasi — Kk Dakovo, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Jazine Basketball Hall.
25:22 25:19 20:17 12:15
Превью матча KK Jazine Arbanasi — Kk Dakovo
Команда KK Jazine Arbanasi в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.