Войти
19.10.2025

Смотреть онлайн HAKK Mladost - Crikvenica 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия. Лига A2. Баскетбол: HAKK MladostCrikvenica, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Хорватия. Лига A2. Баскетбол
HAKK Mladost
Завершен
21:19 24:12 23:8 11:20
79 : 59
19 октября 2025
Crikvenica
Превью матча HAKK Mladost — Crikvenica

Команда HAKK Mladost в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Crikvenica, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 2 тур
19.10.2025
KK Jazine Arbanasi
82:73
Kk Dakovo
Завершен
19.10.2025
HAKK Mladost
79:59
Crikvenica
Завершен
19.10.2025
Novi Zagreb
92:76
Amfora
Завершен
18.10.2025
Omis Cagalj
-:-
Kk Zaprudje
Отменен
18.10.2025
Каштела
-:-
Marsonia
Отменен
