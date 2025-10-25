Смотреть онлайн Унион Невшатель Баскет - Ставингс Баскет 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА: Унион Невшатель Баскет — Ставингс Баскет, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Halle des Sports de la Riveraine.
26:20 20:27 10:17 19:22
Превью матча Унион Невшатель Баскет — Ставингс Баскет
Команда Унион Невшатель Баскет в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.