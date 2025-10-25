Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Унион Невшатель Баскет - Ставингс Баскет 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА: Унион Невшатель БаскетСтавингс Баскет, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Halle des Sports de la Riveraine.

МСК, 5 тур, Арена: Halle des Sports de la Riveraine
Чемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА
Унион Невшатель Баскет
Завершен
26:20 20:27 10:17 19:22
75 : 86
25 октября 2025
Ставингс Баскет
Смотреть онлайн
Превью матча Унион Невшатель Баскет — Ставингс Баскет

Команда Унион Невшатель Баскет в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
28
3-х очк. попадания
4
1
Реализовано штрафных
17
27
% реализации штрафных
85
84.4
Кол-во реализованных бросков
44
56
Игры 5 тур
25.10.2025
Унион Невшатель Баскет
75:86
Ставингс Баскет
Завершен
24.10.2025
Фрибург
107:81
Пулли Лозанна Фокс
Завершен
Комментарии к матчу
