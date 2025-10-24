Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Фрибург - Пулли Лозанна Фокс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА: ФрибургПулли Лозанна Фокс, 5 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Salle Saint-Leonard.

МСК, 5 тур, Арена: Salle Saint-Leonard
Чемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА
Фрибург
Завершен
25:24 24:24 31:11 27:22
107 : 81
24 октября 2025
Пулли Лозанна Фокс
Смотреть онлайн
Превью матча Фрибург — Пулли Лозанна Фокс

Команда Фрибург в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Пулли Лозанна Фокс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
25
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
19
16
% реализации штрафных
67.9
64
Кол-во реализованных бросков
14
15
Игры 5 тур
25.10.2025
Унион Невшатель Баскет
75:86
Ставингс Баскет
Завершен
24.10.2025
Фрибург
107:81
Пулли Лозанна Фокс
Завершен
