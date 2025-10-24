Смотреть онлайн Фрибург - Пулли Лозанна Фокс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА: Фрибург — Пулли Лозанна Фокс, 5 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Salle Saint-Leonard.
25:24 24:24 31:11 27:22
Превью матча Фрибург — Пулли Лозанна Фокс
Команда Фрибург в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Пулли Лозанна Фокс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.