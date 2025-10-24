Превью матча Фрибург — Пулли Лозанна Фокс

Команда Фрибург в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Пулли Лозанна Фокс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.