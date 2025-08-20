Смотреть онлайн Сеси Арараквара (Ж) - Sampaio (W) 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сеси Арараквара (Ж) — Sampaio (W), 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .