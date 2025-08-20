20.08.2025
Смотреть онлайн Сеси Арараквара (Ж) - Sampaio (W) 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сеси Арараквара (Ж) — Sampaio (W), 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
18:15 19:24 14:10 14:8
18:15 19:24 14:10 14:8
65 : 57
20 августа 2025
Превью матча Сеси Арараквара (Ж) — Sampaio (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
11
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
66.7
73.3
Комментарии к матчу