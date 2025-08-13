13.08.2025
Смотреть онлайн Сампайо - Женщины - SESI/Araraquara Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сампайо - Женщины — SESI/Araraquara Women, 1 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
16:16 11:12 11:16 17:11 8:9
63 : 64
13 августа 2025
Превью матча Сампайо - Женщины — SESI/Araraquara Women
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
14
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
11
12
% реализации штрафных
57.9
63.2
Кол-во реализованных бросков
34
34
Комментарии к матчу