Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр .

Превью матча Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз

Команда Лос-Анджелес Лейкерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Миннесота Тимбервулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Миннесота Тимбервулвз, в том матче победу одержали гостьи.