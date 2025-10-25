Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Стэйплс Центр .

Превью матча Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс

Команда Миннесота Тимбервулвз в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Лос-Анджелес Лейкерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Лос-Анджелес Лейкерс, в том матче победу одержали хозяева.