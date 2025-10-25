Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Стэйплс Центр.

МСК, Арена: Стэйплс Центр
НБА
Миннесота Тимбервулвз
Завершен
40:36 23:32 31:40 16:20
110 : 128
25 октября 2025
Лос-Анджелес Лейкерс
Превью матча Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс

Команда Миннесота Тимбервулвз в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Лос-Анджелес Лейкерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Лос-Анджелес Лейкерс, в том матче победу одержали хозяева.

Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
США
Донте Дивинченцо
27
Франция
Руди Гоберт
3
США
Jaden McDaniels
5
США
Anthony Edwards
30
США
Юлиус Рэндл
Тренер
Chris Finch
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
7
Нигерия
Gabe Vincent
5
Багамы
Деандре Айтон
28
Япония
Руй Хачимура
15
США
Austin Reaves
77
Словения
Лука Дончич
Тренер
США
Джей Джей Редик

История последних встреч

Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
Лос-Анджелес Лейкерс
Миннесота Тимбервулвз
0 побед
1 победа
0%
100%
30.10.2025
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс
116:115
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
33
3-х очк. попадания
13
12
Реализовано штрафных
15
26
% реализации штрафных
71.4
78.8
Кол-во реализованных бросков
56
71
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20