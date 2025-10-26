Чемпионат Хорватии по баскетболу. Лига A1

Превью матча Цибона — Сплит

Команда Цибона в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Сплит, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.