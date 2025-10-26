Смотреть онлайн Цибона - Сплит 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Чемпионат Хорватии по баскетболу. Лига A1: Цибона — Сплит, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Drazen Petrovic Basketball Hall.
Превью матча Цибона — Сплит
Команда Цибона в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Сплит, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.