25.10.2025

Смотреть онлайн Забок - Шибенка 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияЧемпионат Хорватии по баскетболу. Лига A1: ЗабокШибенка, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportska Dvorana Zabok.

МСК, 5 тур, Арена: Sportska Dvorana Zabok
Чемпионат Хорватии по баскетболу. Лига A1
Забок
Завершен
19:23 25:17 23:16 19:15
86 : 71
25 октября 2025
Шибенка
Смотреть онлайн
Превью матча Забок — Шибенка

Команда Забок в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Шибенка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 сентября 2025 на поле команды Забок, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Забок
Забок
Шибенка
Забок
1 победа
1 победа
50%
50%
18.09.2025
Забок
Забок
92:97
Шибенка
Шибенка
Обзор
30.08.2025
Шибенка
Шибенка
72:75
Забок
Забок
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
18
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
76.5
89.5
Игры 5 тур
27.10.2025
Задар
105:74
Дубрава Загреб
Завершен
26.10.2025
Алкар
70:72
KK Dubrovnik
Завершен
26.10.2025
Цибона
85:88
Сплит
Отменен
26.10.2025
Цедевита Юниор
89:90
Samobor
Завершен
25.10.2025
Забок
86:71
Шибенка
Завершен
24.10.2025
Кварнер 2010
79:81
Динамо Загреб
Завершен
Комментарии к матчу
