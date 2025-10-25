Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Чемпионат Хорватии по баскетболу. Лига A1 : Забок — Шибенка , 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportska Dvorana Zabok .

Превью матча Забок — Шибенка

Команда Забок в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Шибенка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 сентября 2025 на поле команды Забок, в том матче победу одержали гостьи.