Смотреть онлайн Рогашка - Триглав 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении по баскетболу. СБЛ: Рогашка — Триглав, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportna dvorana Rogaska Slatina.
Превью матча Рогашка — Триглав
Команда Рогашка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Триглав, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.