Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Рогашка - Триглав 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияЧемпионат Словении по баскетболу. СБЛ: РогашкаТриглав, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportna dvorana Rogaska Slatina.

МСК, 5 тур, Арена: Sportna dvorana Rogaska Slatina
Чемпионат Словении по баскетболу. СБЛ
Рогашка
Завершен
11:20 25:15 15:27 20:16
71 : 78
25 октября 2025
Триглав
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Рогашка — Триглав

Команда Рогашка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Триглав, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
16
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
6
19
% реализации штрафных
66.7
79.2
Игры 5 тур
27.10.2025
Хопси Ползела
103:71
Подчетртек
Завершен
25.10.2025
КК Шенчур
87:80
Хелиос
Завершен
25.10.2025
Рогашка
71:78
Триглав
Завершен
22.10.2025
Тайфун Шентюр
60:88
Крка
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
Лацио Лацио
Лечче Лечче
23 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
23 Ноября
17:30