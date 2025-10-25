Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн КК Шенчур - Хелиос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияЧемпионат Словении по баскетболу. СБЛ: КК ШенчурХелиос, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Sencur Sports Park.

МСК, 5 тур, Арена: Sencur Sports Park
Чемпионат Словении по баскетболу. СБЛ
КК Шенчур
Завершен
25:17 25:23 16:16 21:24
87 : 80
25 октября 2025
Хелиос
Смотреть онлайн
Превью матча КК Шенчур — Хелиос

Команда КК Шенчур в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Хелиос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
19
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
24
21
% реализации штрафных
82.8
87.5
Игры 5 тур
27.10.2025
Хопси Ползела
103:71
Подчетртек
Завершен
25.10.2025
КК Шенчур
87:80
Хелиос
Завершен
25.10.2025
Рогашка
71:78
Триглав
Завершен
22.10.2025
Тайфун Шентюр
60:88
Крка
Завершен
Комментарии к матчу
