Смотреть онлайн КК Шенчур - Хелиос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении по баскетболу. СБЛ: КК Шенчур — Хелиос, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Sencur Sports Park.
Превью матча КК Шенчур — Хелиос
Команда КК Шенчур в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Хелиос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.