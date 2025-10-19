Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Стеднтский Центр - Сплит 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАдриатическая лига: Стеднтский ЦентрСплит, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportski Centar Moraca.

МСК, 3 тур, Арена: Sportski Centar Moraca
Адриатическая лига
Стеднтский Центр
Завершен
26:17 19:28 26:15 14:17
85 : 77
19 октября 2025
Сплит
Смотреть онлайн
Превью матча Стеднтский Центр — Сплит

Стеднтский Центр Стеднтский Центр
23
Хорватия
Mateo Dreznjak
Черногория
Zoran Vuceljic
8
Черногория
Emir Hadzibegovic
2
Черногория
Ilic Aleksa
3
США
Darius Johnson
Сплит Сплит
33
США
Jacob Geno Stephens
1
Хорватия
Antonio Sikiric
5
Хорватия
Antonio Jordano
6
Хорватия
Ivan Perasovic
США
Teyvon Myers

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
14
23
% реализации штрафных
87.5
82.1
Кол-во реализованных бросков
7
6
Игры 3 тур
20.10.2025
Партизан
109:103
ФМП Белград
Завершен
19.10.2025
Стеднтский Центр
85:77
Сплит
Завершен
18.10.2025
Игокеа
87:71
Крка
Завершен
17.10.2025
БК ГГМТ Вена
88:81
Мега Бемакс
Завершен
17.10.2025
КК Босна
82:91
Будучност
Завершен
20.05.2025
BC Dubai
85:76
Сэдэвита Олимпия
Завершен
Комментарии к матчу
