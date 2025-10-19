19.10.2025
Смотреть онлайн Стеднтский Центр - Сплит 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: Стеднтский Центр — Сплит, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportski Centar Moraca.
МСК, 3 тур, Арена: Sportski Centar Moraca
Адриатическая лига
Завершен
26:17 19:28 26:15 14:17
85 : 77
19 октября 2025
Превью матча Стеднтский Центр — Сплит
Стеднтский Центр
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
14
23
% реализации штрафных
87.5
82.1
Кол-во реализованных бросков
7
6
Комментарии к матчу