Смотреть онлайн Игокеа - Крка 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: Игокеа — Крка, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Laktasi Sports Hall.
Превью матча Игокеа — Крка
Команда Игокеа в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Крка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.