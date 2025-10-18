Смотреть онлайн Игокеа - Крка 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: Игокеа — Крка, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Laktasi Sports Hall.