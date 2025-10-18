Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Игокеа - Крка 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАдриатическая лига: ИгокеаКрка, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Laktasi Sports Hall.

МСК, 3 тур, Арена: Laktasi Sports Hall
Адриатическая лига
Игокеа
Завершен
23:18 17:17 30:15 17:21
87 : 71
18 октября 2025
Крка
Смотреть онлайн
Превью матча Игокеа — Крка

Команда Игокеа в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Крка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.

Игокеа Игокеа
22
Сербия
Borisa Simanic
21
Сербия
Драган Милосавлевич
34
Сербия
Marko Jeremic
4
Сербия
Strahinja Gavrilovic
1
США
JeQuan Lewis
Крка Крка
12
США
Victor Bailey
8
Хорватия
Lovro Buljevic
7
Словения
Niko Bacvic
10
Словения
Urban Oman
13
Словения
Lovro Urbiha

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
16
8
% реализации штрафных
80
47.1
Кол-во реализованных бросков
45
34
