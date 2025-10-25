Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Задар - Спартак Суботица 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАдриатическая лига: ЗадарСпартак Суботица, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Kresimir Cosic Hall.

МСК, 4 тур, Арена: Kresimir Cosic Hall
Адриатическая лига
Задар
Завершен
15:17 21:23 18:19 16:26
70 : 85
25 октября 2025
Спартак Суботица
Смотреть онлайн
Превью матча Задар — Спартак Суботица

Команда Задар в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Спартак Суботица, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения.

Задар Задар
7
Хорватия
Boris Tisma
1
Vladimir Mihailovic
46
Хорватия
Marko Ramljak
9
Хорватия
Karlo Zganec
2
США
Lewis Henry Beech
Спартак Суботица Спартак Суботица
7
Канада
Оливье Ханлан
4
Черногория
Igor Drobnjak
34
Черногория
Danilo Nikolic
8
Сербия
Stefan Momirov
22
Босния и Герцеговина
Dalibor Ilic

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
19
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
11
17
% реализации штрафных
61.1
85
Кол-во реализованных бросков
36
46
Игры 4 тур
26.10.2025
Партизан
85:74
Борац
Завершен
26.10.2025
БК ГГМТ Вена
78:83
Будучност
Завершен
26.10.2025
Стеднтский Центр
84:90
Игокеа
Завершен
26.10.2025
Крка
79:83
BC Dubai
Завершен
25.10.2025
Црвена Звезда
94:73
Мега Бемакс
Завершен
25.10.2025
КК Босна
92:96
Сэдэвита Олимпия
Завершен
25.10.2025
Задар
70:85
Спартак Суботица
Завершен
Комментарии к матчу
