26.10.2025

Смотреть онлайн Партизан - Борац 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАдриатическая лига: ПартизанБорац, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Stark Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Stark Arena
Адриатическая лига
Партизан
Завершен
28:20 20:16 20:15 17:23
85 : 74
26 октября 2025
Борац
Смотреть онлайн
Превью матча Партизан — Борац

Команда Партизан в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Борац, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Партизан Партизан
12
США
Стерлинг Браун
2
США
Шейк Милтон
5
США
Dylan Osetkowski
11
Сербия
Aleksej Pokusevski
4
Duane Washington
Борац Борац
27
Словения
Ziga Dimec
44
Сербия
Uros Carapic
10
Сербия
Marko Josilo
23
Сербия
Aleksa Uskokovic
5
США
Diante Baldwin

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
20
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
6
19
% реализации штрафных
66.7
67.9
Кол-во реализованных бросков
15
12
Игры 4 тур
26.10.2025
Партизан
85:74
Борац
Завершен
26.10.2025
БК ГГМТ Вена
78:83
Будучност
Завершен
26.10.2025
Стеднтский Центр
84:90
Игокеа
Завершен
26.10.2025
Крка
79:83
BC Dubai
Завершен
25.10.2025
Црвена Звезда
94:73
Мега Бемакс
Завершен
25.10.2025
КК Босна
92:96
Сэдэвита Олимпия
Завершен
25.10.2025
Задар
70:85
Спартак Суботица
Завершен
Комментарии к матчу
