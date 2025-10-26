Смотреть онлайн Партизан - Борац 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: Партизан — Борац, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Stark Arena.
Превью матча Партизан — Борац
Команда Партизан в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Борац, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.