Смотреть онлайн Црвена Звезда - Мега Бемакс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: Црвена Звезда — Мега Бемакс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Stark Arena.
23:18 28:15 26:21 17:19
Превью матча Црвена Звезда — Мега Бемакс
Команда Црвена Звезда в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Мега Бемакс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.