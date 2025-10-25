Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Црвена Звезда - Мега Бемакс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАдриатическая лига: Црвена ЗвездаМега Бемакс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Stark Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Stark Arena
Адриатическая лига
Црвена Звезда
Завершен
23:18 28:15 26:21 17:19
94 : 73
25 октября 2025
Мега Бемакс
Превью матча Црвена Звезда — Мега Бемакс

Команда Црвена Звезда в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Мега Бемакс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Црвена Звезда Црвена Звезда
20
Литва
Донатас Мотеюнас
12
Nikola Kalinic
2
Канада
Stefan Miljenovic
95
Нигерия
Chima Moneke
США
Codi Miller-McIntyre
Мега Бемакс Мега Бемакс
8
Сербия
Urban Kroflic
78
Сербия
Savo Drezgic
19
Luigi Suigo
6
Bogoljub Markovic
3
Сербия
Asim Dulovic

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
12
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
19
19
% реализации штрафных
86.4
95
Кол-во реализованных бросков
53
41
Игры 4 тур
26.10.2025
Партизан
85:74
Борац
Завершен
26.10.2025
БК ГГМТ Вена
78:83
Будучност
Завершен
26.10.2025
Стеднтский Центр
84:90
Игокеа
Завершен
26.10.2025
Крка
79:83
BC Dubai
Завершен
25.10.2025
Црвена Звезда
94:73
Мега Бемакс
Завершен
25.10.2025
КК Босна
92:96
Сэдэвита Олимпия
Завершен
25.10.2025
Задар
70:85
Спартак Суботица
Завершен
Комментарии к матчу
