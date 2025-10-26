Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн БК ГГМТ Вена - Будучност 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАдриатическая лига: БК ГГМТ ВенаБудучност, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Admiral Dome.

МСК, 4 тур, Арена: Admiral Dome
Адриатическая лига
БК ГГМТ Вена
Завершен
16:27 22:20 20:21 20:15
78 : 83
26 октября 2025
Будучност
Превью матча БК ГГМТ Вена — Будучност

Команда БК ГГМТ Вена в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Будучност, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
3
Словения
Gregor Glas
2
Багамы
Samuel Andrew Hunter
24
Австрия
Rasid Mahalbasic
5
США
Souley Boum
8
Хорватия
Lovre Runjic
Будучност Будучност
7
Черногория
Andrija Slavkovic
50
Украина
Oleksandr Kovliar
10
Сербия
Nikola Tanaskovic
16
Франция
Jerry Boutsiele
1
США
Rasheed Sulaimon

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
23
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
12
17
% реализации штрафных
63.2
81
Кол-во реализованных бросков
37
43
Игры 4 тур
26.10.2025
Партизан
85:74
Борац
Завершен
26.10.2025
БК ГГМТ Вена
78:83
Будучност
Завершен
26.10.2025
Стеднтский Центр
84:90
Игокеа
Завершен
26.10.2025
Крка
79:83
BC Dubai
Завершен
25.10.2025
Црвена Звезда
94:73
Мега Бемакс
Завершен
25.10.2025
КК Босна
92:96
Сэдэвита Олимпия
Завершен
25.10.2025
Задар
70:85
Спартак Суботица
Завершен
Комментарии к матчу
