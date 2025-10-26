Смотреть онлайн БК ГГМТ Вена - Будучност 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: БК ГГМТ Вена — Будучност, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Admiral Dome.