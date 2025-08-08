08.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Капитоль — Табаре, 6 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.
МСК, 6 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Превью матча Капитоль — Табаре
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
76.5
83.3
Кол-во реализованных бросков
41
40
Комментарии к матчу