08.08.2025

Смотреть онлайн Капитоль - Табаре 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: КапитольТабаре, 6 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.

МСК, 6 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Капитоль
Завершен
26:19 17:14 22:17 14:23
79 : 73
08 августа 2025
Табаре
Превью матча Капитоль — Табаре

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
76.5
83.3
Кол-во реализованных бросков
41
40
