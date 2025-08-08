Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Вердиррожо - Атенас Монтевидео 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ВердиррожоАтенас Монтевидео, 6 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Вердиррожо
Завершен
23:31 17:20 14:16 24:17
78 : 84
08 августа 2025
Атенас Монтевидео
Превью матча Вердиррожо — Атенас Монтевидео

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
14
12
% реализации штрафных
82.4
57.1
Кол-во реализованных бросков
42
42
Комментарии к матчу
