26.10.2025

Смотреть онлайн San Martino di Lupari (W) - Campobasso (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. A1 - Женщины. Баскетбол: San Martino di Lupari (W)Campobasso (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palasport di S.Martino di Lupari.

МСК, 4 тур, Арена: Palasport di S.Martino di Lupari
Италия. A1 - Женщины. Баскетбол
San Martino di Lupari (W)
Завершен
10:13 13:22 13:14 13:19
49 : 68
26 октября 2025
Campobasso (W)
Превью матча San Martino di Lupari (W) — Campobasso (W)

Команда San Martino di Lupari (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Campobasso (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
6
7
% реализации штрафных
60
70
Игры 4 тур
26.10.2025
San Martino di Lupari (W)
49:68
Campobasso (W)
Завершен
26.10.2025
BCC Derthona Basket (W)
57:72
Reyer Venezia (W)
Отменен
26.10.2025
GEAS Basket (W)
66:45
Battipaglia (W)
Завершен
26.10.2025
Dinamo Sassari (W)
71:76
Broni (W)
Завершен
25.10.2025
Famila Schio (W)
89:39
Brixia (W)
Завершен
