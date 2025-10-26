Смотреть онлайн San Martino di Lupari (W) - Campobasso (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A1 - Женщины. Баскетбол: San Martino di Lupari (W) — Campobasso (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palasport di S.Martino di Lupari.
10:13 13:22 13:14 13:19
Превью матча San Martino di Lupari (W) — Campobasso (W)
Команда San Martino di Lupari (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Campobasso (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.