Смотреть онлайн Famila Schio (W) - Brixia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A1 - Женщины. Баскетбол: Famila Schio (W) — Brixia (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaCampagnola.
24:14 25:7 25:12 15:6
Превью матча Famila Schio (W) — Brixia (W)
Команда Famila Schio (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч.