Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ББК Кобург - Fellbach 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания Про B Юг: ББК КобургFellbach, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Германия Про B Юг
ББК Кобург
Завершен
19:19 32:27 26:22 24:19
101 : 87
26 октября 2025
Fellbach
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ББК Кобург — Fellbach

Команда ББК Кобург в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Fellbach, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
22
3-х очк. попадания
15
11
Реализовано штрафных
14
10
% реализации штрафных
58.3
52.6
Кол-во реализованных бросков
50
43
Игры 6 тур
26.10.2025
Лёвен Эрфурт
94:84
Дрезден Титанс
Завершен
26.10.2025
ББК Кобург
101:87
Fellbach
Завершен
26.10.2025
Bayern 2
87:75
Wurzburg Baskets Akademie
Завершен
25.10.2025
Ahorn Camp Baskets
69:84
Скайлайнерс II
Завершен
25.10.2025
Leitershofen
64:86
Ludwigsburg 2
Завершен
25.10.2025
TV 1862 Langen
0:0
Орандж Академи
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00