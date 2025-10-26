Смотреть онлайн ББК Кобург - Fellbach 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия Про B Юг: ББК Кобург — Fellbach, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
19:19 32:27 26:22 24:19
Превью матча ББК Кобург — Fellbach
Команда ББК Кобург в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Fellbach, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.