26.10.2025
Смотреть онлайн Лёвен Эрфурт - Дрезден Титанс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия Про B Юг: Лёвен Эрфурт — Дрезден Титанс, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Германия Про B Юг
Завершен
18:29 25:22 19:24 32:9
18:29 25:22 19:24 32:9
94 : 84
26 октября 2025
Превью матча Лёвен Эрфурт — Дрезден Титанс
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
16
10
% реализации штрафных
88.9
62.5
Кол-во реализованных бросков
32
38
Комментарии к матчу