Смотреть онлайн Насиональ Потоси - Пичинча 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Насиональ Потоси — Пичинча . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
17:15 23:16 16:18 20:4
Превью матча Насиональ Потоси — Пичинча
Команда Насиональ Потоси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Пичинча, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали хозяева.