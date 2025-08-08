Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Насиональ Потоси - Пичинча 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Насиональ ПотосиПичинча . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Насиональ Потоси
Завершен
17:15 23:16 16:18 20:4
76 : 53
08 августа 2025
Пичинча
Смотреть онлайн
Превью матча Насиональ Потоси — Пичинча

Команда Насиональ Потоси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Пичинча, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
Пичинча
Насиональ Потоси
1 победа
0 побед
100%
0%
13.08.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
96:91
Пичинча
Пичинча
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
17
9
% реализации штрафных
68
69.2
Кол-во реализованных бросков
44
29
Комментарии к матчу
