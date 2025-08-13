Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Насиональ Потоси - Пичинча 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Насиональ ПотосиПичинча . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Насиональ Потоси
Завершен
27:25 28:21 20:23 21:22
96 : 91
13 августа 2025
Пичинча
Смотреть онлайн
Превью матча Насиональ Потоси — Пичинча

Команда Насиональ Потоси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
30
31
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
12
14
% реализации штрафных
80
63.6
Кол-во реализованных бросков
49
50
Комментарии к матчу
