01.08.2025

Смотреть онлайн Еберлейн Драйв - Бест Вирджиния 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбольный турнир 4x9 мин: Еберлейн ДрайвБест Вирджиния, 2 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Баскетбольный турнир 4x9 мин
Еберлейн Драйв
Завершен
21:18 16:22 27:21 21:16
85 : 77
01 августа 2025
Бест Вирджиния
Превью матча Еберлейн Драйв — Бест Вирджиния

Команда Еберлейн Драйв в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Бест Вирджиния, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
12
8
Реализовано штрафных
18
7
% реализации штрафных
85.7
58.3
Кол-во реализованных бросков
46
37
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
