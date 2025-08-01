01.08.2025
Смотреть онлайн Ви Ар Д3 - Афтершоков 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбольный турнир 4x9 мин: Ви Ар Д3 — Афтершоков, 2 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Баскетбольный турнир 4x9 мин
Завершен
12:14 5:21 21:12 16:19
12:14 5:21 21:12 16:19
54 : 66
01 августа 2025
Превью матча Ви Ар Д3 — Афтершоков
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
8
5
% реализации штрафных
66.7
62.5
Кол-во реализованных бросков
28
32
Комментарии к матчу