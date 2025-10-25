Смотреть онлайн Estudiantes (W) - Cadi La Seu (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Женская лига Испании по баскетболу: Estudiantes (W) — Cadi La Seu (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене WiZink Center.
27:24 24:26 25:13 21:20
Превью матча Estudiantes (W) — Cadi La Seu (W)
Команда Estudiantes (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей.