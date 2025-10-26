Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Girona (W) - Araski (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЖенская лига Испании по баскетболу: Girona (W)Araski (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Girona Fontajau.

МСК, 4 тур, Арена: Pavello Girona Fontajau
Женская лига Испании по баскетболу
Girona (W)
Завершен
15:14 24:11 30:14 21:10
90 : 49
26 октября 2025
Araski (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Girona (W) — Araski (W)

Команда Girona (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Araski (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
17
3-х очк. попадания
11
2
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
90
69.2
Игры 4 тур
26.10.2025
Girona (W)
90:49
Araski (W)
Завершен
26.10.2025
Joventut (W)
88:76
Gran Canaria (W)
Завершен
26.10.2025
Valencia (W)
64:61
Club Jairis (W)
Завершен
26.10.2025
Zaragoza (W)
87:57
Ferrol (W)
Завершен
26.10.2025
Perfumerias Avenida (W)
57:65
IDK Guipuzcoa (W)
Завершен
26.10.2025
CAB Estepona (W)
65:61
Leganes (W)
Завершен
25.10.2025
Estudiantes (W)
97:83
Cadi La Seu (W)
Завершен
25.10.2025
Ensino Lugo (W)
85:83
Gernika Bizkaia (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00