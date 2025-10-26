Смотреть онлайн Girona (W) - Araski (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Женская лига Испании по баскетболу: Girona (W) — Araski (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Girona Fontajau.
15:14 24:11 30:14 21:10
Превью матча Girona (W) — Araski (W)
Команда Girona (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Araski (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.