Женская лига Испании по баскетболу

Превью матча Girona (W) — Araski (W)

Команда Girona (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Araski (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.