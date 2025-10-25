Смотреть онлайн Ensino Lugo (W) - Gernika Bizkaia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Женская лига Испании по баскетболу: Ensino Lugo (W) — Gernika Bizkaia (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на арене Pazo dos Deportes.
27:24 19:31 20:10 19:18
Превью матча Ensino Lugo (W) — Gernika Bizkaia (W)
Команда Ensino Lugo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Gernika Bizkaia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.