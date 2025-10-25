Женская лига Испании по баскетболу

Превью матча Ensino Lugo (W) — Gernika Bizkaia (W)

Команда Ensino Lugo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Gernika Bizkaia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.