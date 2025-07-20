20.07.2025
Смотреть онлайн Монголия - Таиланд - Женщины 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Div.B Women: Монголия — Таиланд - Женщины . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
FIBA Asia Cup Div.B Women
Завершен
14:24 21:21 16:21 22:12
73 : 78
20 июля 2025
Превью матча Монголия — Таиланд - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
24
3-х очк. попадания
16
5
Реализовано штрафных
9
15
% реализации штрафных
81.8
100
Комментарии к матчу