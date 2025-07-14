14.07.2025
Смотреть онлайн Таиланд - Женщины - Монголия 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Div.B Women: Таиланд - Женщины — Монголия . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
FIBA Asia Cup Div.B Women
Завершен
21:17 21:22 19:18 13:24
74 : 81
14 июля 2025
Превью матча Таиланд - Женщины — Монголия
История последних встреч
Таиланд - Женщины
Монголия
1 победа
0 побед
100%
0%
20.07.2025
Монголия
73:78
Таиланд - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
25
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
75
72.2
Комментарии к матчу