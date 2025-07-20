Смотреть онлайн Украина - Финляндия 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Украина — Финляндия, 39 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .