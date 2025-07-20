20.07.2025
Смотреть онлайн Украина - Финляндия 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Украина — Финляндия, 39 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК, 39 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Превью матча Украина — Финляндия
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
25
3-х очк. попадания
10
4
Реализовано штрафных
16
22
% реализации штрафных
66.7
62.9
Кол-во реализованных бросков
44
51
Комментарии к матчу